اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 10:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: إصدار الصك القانونى للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية آخر 2024

السبت، 17 أغسطس 2024 10:56 ص
وزيرة البيئة: إصدار الصك القانونى للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية آخر 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن هناك تطورات لسير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى الملزم قانونا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، مؤكدة أنه من المزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية، وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024.


وأشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بالتوازى مع أصدر الصك الدولى الملزم قانونا للحد من الملوثات البلاستيكية، سيتم توضيح مواقف الدول من الاتفاقية، وبنود الصك المختلفة، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكى بهذه الاتفاقية، من اجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك، وسيشارك كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات ،


وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي.

قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.







البيئة

التلوث

الملوثات البلاستيكية

التلوث بالبلاستيك

مفاوضات البلاستيك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة