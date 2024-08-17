وزيرة البيئة: إصدار الصك القانونى للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية آخر 2024

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن هناك تطورات لسير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى الملزم قانونا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، مؤكدة أنه من المزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية، وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024.



وأشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بالتوازى مع أصدر الصك الدولى الملزم قانونا للحد من الملوثات البلاستيكية، سيتم توضيح مواقف الدول من الاتفاقية، وبنود الصك المختلفة، مؤكدة أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكى بهذه الاتفاقية، من اجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك، وسيشارك كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات ،



وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي.

قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.