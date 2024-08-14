مياه سوهاج: الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى أولاد سلامة بمركز المنشاه

سوهاج عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الاستلام الابتدائى لمحطة رفع صرف صحى اولاد سلامة بمركز المنشاه والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحى والارتقاء بأدائها وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة ومتابعة أهم الإجراءات التنسيقية اللازمة تمهيداً للاستلام الإبتدائى للمحطة استعداداً لدخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأكثر من 22 الف نسمة بالقرية لتخدم قرية أولاد سلامة بأكملها بخدمة الصرف الصحي.



وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة أن محطة أولاد سلامة تبلغ طاقتها التصميمية 110لتر لكل ثانية وتضم شبكات انحدار بطول32135 متر طولى وخط طرد بولى إيثيلين قطر 450 مم بطول 400 متر وعدد 3000غرفة منزلية لتخدم 22 ألف نسمة بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى لتحسين الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.