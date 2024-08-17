مفتى الجمهورية يشارك فى لجنة مناقشة رسالة دكتوراه لباحث يمنى بآداب طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، وذلك على هامش مشاركته فى مناقشة رسالة الدكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا والمقدمة من الباحث عبدالجليل حسن عبده النزيلي وافد يمنى، بحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

جاء ذلك بحضور السفير هادى الصباغ الملحق الثقافي لدولة اليمن بالقاهرة والسيد هاشم الملحق والمستشار المالى لسفارة اليمن بالقاهرة، والسفير أشرف عبدالوهاب سفير مصر لدولة اليمن والعراق وفلسطين سابقا وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الدكتور حسن السيد خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة المنوفية والدكتورة أماني كمال غريب أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا والدكتور أحمد محمد سالم البربرى أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم اللغة العربية وآدابها وعدد من الطلاب الباحثين للدراسات العليا والبحوث الوافدين من دولة اليمن.

مفتي الديار المصرية داخل كلية الآداب جامعة طنطا



رئيس جامعة طنطا ومفتي الجمهورية داخل كلية الآداب