محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة.. صور

الغربية مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية، لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، بحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، و الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب محافظ الغربية، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة مفتى الجمهورية لمحافظة الغربية، متمنياً التوفيق لفضيلته في آداء عمله والدور المنوط به، مؤكداً على دور دار الافتاء المصرية في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري.

كما أشاد المحافظ بجهود دار الإفتاء المصرية عامة وفرع الغربية خاصة وتقديمه للخدمات المختلفة للمواطنين بمحافظة الغربية والعمل على المساهمة في وضع حلول للقضايا المجتمعية .

من جانبه، أعرب مفتي الديار المصرية، عن تقديره وامتنانه لمحافظ الغربية على حفاوة وحسن الاستقبال، موجهاً الشكر للمحافظ على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر.



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



