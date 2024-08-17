اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يكرم وكيل الزراعة عقب ترقيته لرئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى

السبت، 17 أغسطس 2024 11:11 ص
محافظ الدقهلية يكرم وكيل الزراعة عقب ترقيته لرئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى جانب من التكريم
الدقهلية ــ شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المهندس أسعد المنادي، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بمناسبة ترقيته إلي مدير عام الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، وصدور قرار الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، حيث منحه درع المحافظة وشهادة تقدير تكريماً وتقديراً له.

وقال اللواء مرزوق: خالص تهاني القلبية وتمنياتي بالتوفيق والسداد وشكري وتقديري للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية كوكيل لوزارة الزراعة بالدقهلية وتقديم كل أوجه الدعم للمزارع الدقهلاوي.

يذكر بأن أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات جديدة، في عدد من المواقع بالوزارة، ومديرياتها، استكمالا لخطط ضخ الدماء الجديدة، وتطوير العمل.

وكلف وزير الزراعة المهندس أسعد منادي محمد للقيام باعمال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، كما كلف أيضا المهندس محمد السيد علي سيد بالقيام باعمال مدير مديرية الزراعة في محافظة الدقهلية.

وكلف وزير الزراعة أيضا المهندس سعد احمد عبد الحميد عامر ،بالقيام باعمال مدير مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، كما كلف الدكتورة أمل إسماعيل سعد بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

 







الدقهليه

محافظ الدقهلية

وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية

وزي ر الزراعة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة