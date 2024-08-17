محافظ الدقهلية يتفقد مخابز وسوق الخضار والفاكهة ومستوى النظافة فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بجوله مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، تفقد خلالها المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وسوق الجملة للخضار والفاكهة لمتابعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بالأسواق وتابع مستوى النظافة العامة بشوارع وميادين المدينة.

وشدد المحافظ، على الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية لرغيف الخبز المقدم للمواطنين وجودته وصرفه لمستحقيه، مشيراً إلى أن جولاته المفاجئة على المخابز مستمرة لعودة الانضباط الي كافة المخابز.

وقال مرزوق، إن أقصي حد للصرف بطاقتين للمواطن الواحد والأولوية للبطاقة الواحدة ومنع تجمع بطاقات التموين ومحاسبة كل من يتجار بخبز المواطن البسيط ويمنع وصول دعم الدوله الي مستحقيه .



وأمر المحافظ بمراقبة الأسواق والإلتزام بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها ومطابقتها بسعر الجمله للتأكد من عدم المغالاة في سعرها بالمحالات التجارية والمنافذ والأسواق الفرعيه عن الأسعار المقررة الصادرة عن الغرفة التجارية يوميا.



ووجه اللواء مرزوق لرؤساء المنطقة المركزية ( حي شرق وحي غرب ومركز المنصوره) بتكثيف أعمال النظافه بشوارع وميادين مدينة المنصوره لحين الانتهاء من تطبيق منظومة الجمع المنزلي والتي من المقرر تطبيقها خلال أشهر قليله جدا ، مشيراً إلي أنه تم الإعلان عن احتياج المحافظة الي التعاقد مع شركات متخصصة في الجمع المنزلي وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد " المحافظ " علي أن أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة يعملون كل في موقعه من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم في مختلف القطاعات الخدمية المختلفة ( الصحه - التعليم - التموين - النظافه - الزراعه ..... الخ ) .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي .



