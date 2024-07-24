5 أسباب شائعة لألم العين.. منها ارتداء العدسات بشكل خاطئ

كتب - حسام الشقويرى

يتجاهل بعض الأشخاص آلام العين معتقدين أنها ستختفي من تلقاء نفسها، وبينما تختفي بعض آلام العين بعد فترة من الوقت، فإن بعضها الآخر يظل لفترة أطول وقد يسبب مشاكل مدى الحياة مثل عدم وضوح الرؤية أو العمى الجزئي أو الكامل. ولهذا السبب فإن استشارة أخصائي العيون في حالة وجود ألم حاد في العين أمر مهم.

أسباب ألم العين

الأتربة والغبار

عندما تدخل جزيئات الغبار أو الأوساخ إلى عينيك، فقد تسبب تهيجًا أو ألمًا. حتى أصغر جزيئات الغبار يمكن أن تسبب انزعاجًا شديدًا في العين. ومع ذلك، يمكن إزالتها بسهولة عن طريق رش القليل من الماء في العينين. إذا لم تتم إزالتها على الفور، فقد تلحق الضرر بالقرنية وتخدشها مسببة إصابات طفيفة، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من حساسية الغبار ما قد يؤدي إلى ألم حاد في العين.

التهاب العين

تحدث عدوى العين مصحوبة بأعراض مثل الألم والالتهاب واحمرار العينين أو تحولهما إلى اللون الوردي، يمكن أن تحدث العدوى لأسباب عديدة لكن على الأرجح عندما تلمس عينيك بأيدٍ متسخة أو تغسلهما بماء ملوث. تحدث العدوى بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات التي قد تؤدي أيضًا إلى سيلان الدموع والألم.

ارتداء النظارات أو العدسات بشكل خاطئ

قد يؤثر ارتداء النظارات الخاطئة أيضًا على نظرك إلى حد كبير. يجب على الشخص الذي يعاني من عدم وضوح الرؤية ارتداء العدسات الصحيحة دائمًا بعد إجراء فحص للعين. يجب أيضًا فحص عينيه كل ستة أشهر. إذا كنت ترتدي العدسات، فتأكد من نظافة يديك وعدم ملامسة أظافرك لها لمنع العدوى.

إجهاد العين الرقمي

يشير مصطلح إجهاد العين الرقمي إلى الإجهاد الذي تتعرض له العين بسبب الإفراط في استخدام الشاشة. إن قضاء وقت طويل أمام شاشة الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين. وقد يتسبب هذا في الصداع والصداع النصفي. وقد يؤدي هذا إلى ظهور أعراض مثل جفاف العين أو حكة العين، ودموع العين ، وعدم وضوح الرؤية والألم.

إصابة العين

يمكن أن تحدث إصابة العين عندما تتعرض العين لضربة قوية أو عندما يدخل الحطام إلى العين، مما يسبب الألم وعدم الراحة، يجب التعامل مع إصابة العين بجدية شديدة. يمكن أن تؤدي إلى ألم حاد في العين مع نزيف وتورم. في حين أن الكمادات الباردة أو الدافئة قد تخفف الألم مؤقتًا، فمن الأفضل دائمًا الذهاب إلى الطبيب.