اليوم السابع
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ضعف ضغوطات المياه وانقطاعها ببعض مناطق مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام غدا

السبت، 17 أغسطس 2024 10:01 م
ضعف ضغوطات المياه وانقطاعها ببعض مناطق مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام غدا ضغف ضغوطات المياه
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قد أفادت بقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية بمحطة محولات دهشور المغذية لرافع المياه العكرة المسئول عن مد محطات تنقيه مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت أن الأمر سوف يؤثر على انتظام ضخ المياه وضعف الضغوطات بمدينة 6 أكتوبر مع انقطاعها بالأدوار العليا بالمناطق المرتفعة مع احتمالية تأثر الخدمة ببعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، وذلك غدًا الأحد الموافق 18 / 8 / 2024، بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

ولفتت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة الشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة، وللطوارئ يتم الإتصال بالأرقام التالية 15100 - 01150335658 - 125.







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