محافظ الجيزة يشدد على سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين

كتبت - مرام محمد

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة على سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد محافظ الجيزة، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح.

ووجه بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

وأكد المحافظ، أهمية وحدة المتغيرات المكانية، مشددًا على رؤساء الاحياء والمراكز ومديريات الزراعة والري بالتعامل الفوري مع أي متغير يرد إلى الجهة طرفهم، مشيرًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تمكنت منذ بداية العام الحالي في التعامل 5422 حالة مخالفة وإزالتها.