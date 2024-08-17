صحة كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية لـ350 مريضا بقافلة مجانية بقرية الزهراء

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية الزهراء بمركز بلطيم، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وقمت القافلة الطبية الخدمات لـ 350 مواطناً بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.

وتفقد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الصحة، القافلة/ للإطمئنان على سير العمل، ومدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، بالإضافة إلى دعم فريق العمل بالقوافل العلاجية، مؤكداً أن القافلة تضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الطبية.

وأكد أبو السعد، ضمت القافلة خدمات الكشف العلاجي ب9 عيادات طبية متخصصة ل8 تخصصات طبية، (باطنة، أطفال، الجراحة العامة، الجلدية، نسا، تنظيم الأسرة، أسنان، أنف وأذن)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وخدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر، وصرف الأدوية بالمجان، والإحالة لأقرب مستشفى لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة او لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية.