صحة القليوبية: حملة 100 يوم صحة قدمت 1041577 خدمة طبية خلال 16 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1041577 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الجمعة 16 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت، أمس الجمعة، 14806 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 324290 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و215678 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 174199 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 126149 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 106469 تطعيمات روتينية و617 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 331 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 85401 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 5570 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 2873 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".