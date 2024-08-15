شباب كفر الشيخ: مسابقة للقرآن الكريم وندوة عن مخاطر الإدمان ومعرضا لمنتجات الخوص

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب برج البرلس بمركز شباب برج البرلس ب محافظة كفر الشيخ ، مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم، كما نظمت إدارة شباب بلطيم بمركز شباب بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معرضاً لمنتجات الخوص، ومحاضرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها ضمن فاعليات كرنفال "صيف شبابنا" حلقة من سلسلة الكرنفالات بالإدارات الفرعية، تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الخميس من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر القادم، بالإضافة إلى برامج المبادرة المنفذة يومياً بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الكرنفال بشباب البرلس قدم لرواده ندوة توعوية بخطورة الإدمان والمخدارات، ومسابقة فى حفظ القران الكريم للطلائع، المهرجان الرياضي لكرة القدم فوق ال 18 سنة، المعسكر التدريبى على المهارات الكشفيه، ومسابقة اللياقة البدنية، وعروض الكاراتيه.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى تنظيم شباب بلطيم لمعرض خاص بمنتجات الخوص، من تصنيع الشباب المشاركين بتدريب الحرف التراثية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وعروض للكاراتية و المهرجان الرياضي لكرة القدم، محاضرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها، مسابقة رياضية في اللياقة البدنية، ندوة عن مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب بلطيم .

شارك أعضاء مراكز الشباب، حضور المعرض والعروض الفنية والرياضية ضمن فاعليات الكرنفال بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمود الصاوي، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وسماح عميرة، مدير إدارة شباب برج البرلس، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع، وعبد الفتاح الوكيل، منسق النشاط الكشفى، ومحمود الجزايرلى، المنسق الإعلامي بالإدارة، الكرنفال من تنظيم فريق عمل إدارة شباب برج البرلس.



تنوع منتجات الخوص



جانب من الفعاليات الرياضية



مشاركة الأطفال في العديد من الالعاب لرياضية