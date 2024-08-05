ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات بشمال سيناء بدون شكاوي

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت اليوم أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بشمال سيناء، ومن جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم تصل أي شكاوي لغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، وقد تابع منذ الصباح الباكر وصول الأسئلة لمقر اللجان الامتحانية وانتهاء الامتحانات.

وأوضح أن اليوم هو ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب، والبالغ عددهم 545 طالباً وطالبة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، استمر زمن الامتحان ساعتين، وبلغت نسبة الحضور حوالي 77.79%.



وأضاف أنه أدى إجمالي عدد طلاب التعليم الفني، والبالغ عددهم 220 طالباً وطالبة، امتحانات المواد النظرية ومواد التخصص. وأفاد المهندس ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بأن نسبة الحضور كانت فى التعليم الصناعيالفترة الأولى: 9 طلاب في مواد التخصص، وبلغت نسبة الحضور 88.88%، و الفترة الثانية: 34 طالباً في مواد التخصص، وبلغت نسبة الحضور 91.1%.

والتعليم الزراعيعدد الطلاب: 16 طالباً، وبلغت نسبة الحضور 87.5%.

والتعليم التجاري الفترة الثانية: امتحان مادة الحاسب الآلي، وزمن الإجابة ساعة واحدة.

والتعليم الفندقي لا توجد امتحانات في هذا القسم اليوم.