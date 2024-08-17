رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة

كتبت هند مختار

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أشاد فى جولته الأخيرة بالعلمين الجديدة، بجودة أعمال التشطيبات المنفذة، والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها، والاهتمام المستمر بأعمال التشجير.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.



