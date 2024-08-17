تحرير 248 مخالفة تموينية فى حملة لمديرية التموين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه قد تم تحرير ( 248) مخالفة وجنحة تموينية الحملات الواسعة والمستمرة على المخابز والأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير (248 ) محضرًا تموينيًا متنوعًا فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالى (199)في مجال المخابز،

و(49)فى مجال الأسواق .

وأشار إلى أنه قد تم تحرير في مجال المخابز عدد من المخالفات منها عدد (27)محضر نقص وزن، وعدد(39) محضر عدم مطابقة للمواصفات،

ووعدد (46)محضرعدم إعـلان عن مواعيد التشغيل

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وتم تحرير 2 محضر بدائرة مركز سوهاج بمعرفة إدارة حماية المستهلك لحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمى بإجمالى عدد (150) كيلو ،وتم إعدام فراخ ومجمدات متبلة فاسدة بالمطاعم بمعرفة الطب البيطرى بسوهاج)

وتم تحرير بدائرة مركز طهطا بمعرفة إدارة تموين طهطا عدد (1) جنحة تصرف في سلع غذائية تموينية بإجمالى عدد 2كرتونة زيت وعدد 40كيلو جرام سكر تموينى ، وتم العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



