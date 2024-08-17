اليوم السابع
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بريطانيا وفرنسا تحذران من خطر التصعيد فى الشرق الأوسط

السبت، 17 أغسطس 2024 03:39 ص
بريطانيا وفرنسا تحذران من خطر التصعيد فى الشرق الأوسط ستيفان سيجورنيه
أحمد علوى

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حذر وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد لامي والفرنسي ستيفان سيجورنيه من خطر التصعيد في الشرق الأوسط، ودعيا إيران للامتناع عن شن أي هجوم على إسرائيل.

وجاء في بيان مشترك للوزيرين صدر خلال زيارتهما للمنطقة، أن "خطر توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط لم يكن أكبر مما هو الآن".

وأضاف الوزيران: "دعونا إيران ووكلاءها للتخلي عن التهديد بالهجوم عسكريا على إسرائيل. وأشرنا لجميع الأطراف إلى ضرورة وقف التصعيد".

وأكد الوزيران دعمهما لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، مشيرين إلى أن "حل الدولتين في إطار القانون الدولي هو الوحيد الذي يمكن أن يجلب السلام العادل والمستمر للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافا أن "جميع الأطراف في المنطقة يجب أن تقوم بخطوات محددة إذا كانت تسعى بالفعل لتجنب الحرب. ونحن على استعداد للتعامل معها لتحقيق هذا الغرض".







ستيفان سيجورنيه

ديفيد لامي

الشرق الاوسط




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