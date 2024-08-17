الداخلية تكشف حقيقة تعدي مواطن على جارته بسلاح أبيض

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية.. يتضمن تعدى أحد الأشخاص وزوجته على جارتهما بسلاح أبيض بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية بسبب لهو الأطفال.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 25/7 الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من (إحدى السيدات " بها إصابات متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام جارها بالتعدى عليها داخل شقتها بالضرب وإتلاف باب الشقة خاصتها وأحدث ما بها من إصابتها بسبب لهو الأطفال، وبإستدعاء المشكو فى حقه أنكر ذلك، واتهم الشاكية بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالشقة خاصته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونفت الشاكية تعدى الطرف الثانى عليها أو آخرين بأسلحة بيضاء.

