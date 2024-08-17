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كيفية الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال.. اعرف التفاصيل

السبت، 17 أغسطس 2024 09:21 ص
كيفية الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال.. اعرف التفاصيل الإبلاغ عن مخاطر الإنترنت على الأطفال
كتب محمود عبد الراضي

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يتعرض الأطفال أحيانا لمخاطر عبر الإنترنت، ربما أبرزها الابتزاز والتنمر، وغيرها من الجرائم الأخرى، ويستطيع أولياء أمور الأطفال فور اكتشافهم تعرض أطفالهم لمخاطر الإنترنت الإبلاغ عن ذلك.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.


 







مخاطر الانترنت على الاطفال

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احمى طفلك من الإنترنت

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