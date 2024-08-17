اليوم السابع
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استنفاد كل الحلول.. كهرباء لبنان تكشف سبب انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد

السبت، 17 أغسطس 2024 05:36 م
استنفاد كل الحلول.. كهرباء لبنان تكشف سبب انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد مؤسسة كهرباء لبنان
إيمان حنا

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان(هيئة الكهرباء)، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهرانى الذى يغذى الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، اليوم السبت، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، وغيرها)، وفق "لبنان 24 ".

وأكدت المؤسسة استنفاد جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة، في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وأضافت المؤسسة ، أنه سبق لها أن أصدرت بيانين بتاريخ 07/08/2024 و 27/07/2024، حول الأزمة ذاتها، والمؤسسة فى انتظار ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، سواء من خلال اتفاقية التبادل مع العراق أو غيرها من المصادر.

 







مؤسسة كهرباء لبنان

لبنان

انقطاع التيار الكهربائى عن لبنان




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