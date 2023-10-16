أعراض جرثومة المعدة.. أبرزها فقدان الشهية

كتبت فاطمة خليل

جرثومة المعدة أو الملوية البوابية هي بكتيريا شائعة تصيب مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهي السبب الرئيسي للقرحة والتهاب المعدة ولكن ما يقرب من 80% من المصابين في جميع أنحاء العالم لن تظهر عليهم الأعراض أبدا، في هذا التقرير نتعرف على أعراض جرثومة المعدة، بحسب موقع "utswmed".

أسباب جرثومة المعدة

وتعيش جرثومة المعدة في الجهاز الهضمي وتنتج البكتيريا إنزيم اليوريا، الذي يعمل على تحييد حمض المعدة في المعدة، مع مرور الوقت، تقوم اليوريا بتحطيم بطانة المعدة، ما يسبب التهاب المعدة والقرحة - وهي جروح مؤلمة وغير قابلة للشفاء في بطانة المعدة.

إذا ترك التهاب المعدة المزمن دون علاج، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

تحدث العدوى عادة أثناء مرحلة الطفولة، في الولايات المتحدة، أقل من 5٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات يحملون البكتيريا.

وتعد العدوى أكثر شيوعًا في البلدان النامية التي لديها قيود أقل على سلامة المياه والغذاء، ويمكن أن يحدث انتقال العدوى من شخص لآخر من خلال ملامسة البراز أو محتويات المعدة أو الفم لشخص مصاب.

أعراض جرثومة المعدة

في حين أن ما يقرب من 5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم لديهم بكتيريا الملوية البوابية في معدتهم، فإن حوالي 20٪ فقط من المصابين لديهم أعراض ملحوظة مثل:

ألم أو حرقان في المعدة

الانتفاخ

التجشؤ المتكرر

فقدان الشهية

غثيان

فقدان الوزن غير المقصود

على الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من عدوى الملوية البوابية، إلا أنه يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.