لو بتعاني من التهاب المعدة..5 مؤشرات خطرة تتطلب التدخل الطبى فورا

كتبت إيناس البنا

التهاب المعدة والأمعاء يشكل مصدر قلق وتعب مستمر إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يمكن أن يبدأ التهاب المعدة والأمعاء بأعراض خفيفة حتى تصل إلى حادة، إذا كانت الأعراض خفيفة في البداية، فهذا يعني أنها قابلة للعلاج.

ووفقا لموقع " thehealthsite"، يجب ألا تتجاهل العلاجات المتاحة لأنه إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة، فقد تسبب الجفاف الشديد الذي يشكل مصدر لمشاكل صحية أخرى مثل فشل الأعضاء، وحصوات الكلى، والدوار، وانخفاض ضغط الدم، وما إلى ذلك.

علامات التهاب المعدة المتأخر

العطش المفرط

قد تشعر بالعطش المفرط، وذلك لأن جسمك يفقد كمية أكبر من الماء عن المعتاد، في هذه المرحلة ويكون جسمك أيضًا غير قادر على الاحتفاظ بالمياه بسبب العدوى التي تحاربها معدتك، القيء المفرط والإسهال يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الحالة.

تشنجات العضلات

ستبدأ عضلاتك بالتشنج إذا كان جسمك يعاني من الجفاف التام، وهذا يمكن أن يكون مؤلمًا ويتطلب الخضوع على محلول وريدي فوري لتعويض الجسم، يمكن أن يكون الجفاف المفرط ضارًا جدًا بصحة الكلى، ولهذا السبب يقرر الأطباء في كثير من الأحيان البدء باستخدام المياه المالحة في الحالات القصوى.

عدم التبول على الإطلاق

قلة التبول أو عدم التبول أيضًا علامة خطيرة جدًا على الجفاف الشديد، يمكن أن يحدث هذا عندما يتقيأ الشخص باستمرار أو يعاني من البراز المائي.

الفشل الكلوي

عندما لا يتم علاج حالات التهاب المعدة والأمعاء بشكل صحيح، يمكن أن تصبح حادة، يمكن أن تسبب الحالات الشديدة جفافًا شديدًا في الجسم مما يؤدي إلى خلل في توازن الكهارل، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى الفشل الكلوي أو حصوات الكلى.

الدوار



الإسهال والقيء المستمران يعني أن جسمك يفقد جميع الشوارد الأساسية، وهذا يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير ويؤدي إلى الدوار وقد يفقد المريض الوعي أيضًا.