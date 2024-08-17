إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - السلام الصحراوي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والعاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - السلام الصحراوي، بالقرب من مدخل العبور، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي و4 مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.