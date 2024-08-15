ننشر أسماء المتوفيين والمصابين فى إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوى الشرقى

كتب عبد الرحمن سيد

ينشر اليوم السابع أسماء ننشر أسماء المتوفيين الاثنين، والمصابين الـ 9 فى إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى، حيث تم نقلهم جميعا إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفى فى الحادث كلا من:



محمد انور عبد الوهاب سالم 29 سنة من أطفيح. خالد سليمان هاشم سليمان 20 سنة من أطفيح .

وشملت قائمة المصابين فى الحادث ذاته كلا من:

محمد احمد امين الدشم 34 سنة من أطفيح . دعاء سالم محمد رسلان 35 سنة من أطفيح عبد الرحمن قرني سليمان 20 سنة من منطقة البرمبل. محمد عويس علي وافي 56 سنة من اطفيح. أحمد محمد احمد محمد 14 سنة من اطفيح. خالد محمد سليمان قرني 15 سنة من أطفيح. صلاح محمد اسماعيل خليل 29 سنة من أطفيح محمد مسعد احمد احمد 25 سنة من أطفيح. محمود محمد عبد الظاهر محمد 19 سنة من أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا فى طريق الصحراوى الشرقى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ووفاة شخصين وإصابة 9 تم نقلهم إلى المستشفى .