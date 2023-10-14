الذئبة الحمراء.. تعرف على أعراض المرض والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

أمراض كثيرة وعديدة يصاب بها الجهاز المناعي، ومنها مرض الذئبة الحمراء، هذا المرض هو خلل فى جهاز المناعة، ويتسبب في تعرض المريض للكثير من المشاكل الصحية، ويتسبب في هذا الأمر شعور المريض بالإنهاك والضعف العام، وهذا وفقا لتصريح الدكتور شعبان ابراهيم محمد استشاري الجلدية والتناسلية بجامعة قنا.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟ أوضح استشاري الجلدية والتناسلية، أن مرض الذئبة الحمراء يتسبب في ظهور بثور حمراء على الجلد وألم شديد في الجسم وأيضا يعرض الشخص المصاب بالتهاب في المفاصل.

وأضاف، أن مرض الذئبة الحمراء منه الحاد ومنها المزمن ، فالحاد يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ، ويتسبب في حدوث احمرار في الوجه إذا تعرض للشمس ، أما المزمن فتظهر بقع حمراء مغطاة بقشور على الخدين والأنف لمدة طويلة وعندما تلتئم تترك ندبات على الوجه . ما هي أسباب الاصابة بالذئبة الحمراء

أما عن أسباب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، فأثبتت الدراسات أن الزيوت التى تحتوى على اوميجا 6 تزيد من فرص الإصابة بالذئبة وكذلك البرسيم وبذور البرسيم تزيد احتمالية الإصابة لاحتواء البرسيم على الحمض الأمينى كانافانين. نصائح لعلاج مرضي الذئبة الحمراء

وأكمل شعبان، أنه يمكن علي مريض الذئبة الحمراء، تناول كزبرة البئر وهي عشبة عند العطار، تساعد على الشفاء من الذئبة، بالإضافة إلي الراحة التامة وأخذ العلاجات الخاصة بها، مع ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس.