‫سفير البرازيل: مصر سوق كبيرة واعدة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط

كتبت أسماء نصار

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع باولينى فرانكو دى كارفلو سفير البرازيل بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخبرات والامكانات الزراعية الكبيرة المتوفرة بالبلدين .

وأكد فاروق على تطلع مصر إلى تعزيز وتنمية التعاون التجارى مع البرازيل وخصوصا فى ظل تطور ونمو الميزان التجارى بين البلدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية .

كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الاعتماد الإلكترونى للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها وأكد على أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى من السلع الزراعية فى ضوء اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع "الميركسور" الذي يضم الدول البرازيل والأرجنتين وأراجواي وباراجواي.

من جانبه أكد السفير البرازيل أن العلاقات الزراعية والتجارية تسير بين مصر والبرازيل بشكل جيد في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية الرشيدة بين الجانبين والتي تعمل على تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.

وأشار إلي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى - ل ساوباولو أعقبها زيارة أخرى لـ لولا دى سيلفا رئيس البرازيل للقاهرة فى فبراير الماضى تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والزراعية الهامة.

وأضاف السفير البرازيلى أن مصر سوق كبيرة وواعد فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط

أوضح وزير الزراعة أن مصر تستورد كميات كبيرة من من اللحوم والدواجن والأبقار الحية والأغذية من البرازيل كما تقوم البرازيل باستيراد كميات كبيرة من الاسمدة من مصر والمنتجات الزراعية حيث تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية وجاري العمل الآن على الانتهاء من عدد من الملفات الفنية لشتلات الفروالة والرمان والتمور المصرية عالية الجودة لتصديرها إلى السوق البرازيلي، ونسعى الآن لزيادة الاستثمارات داخل مصر، فضلاً عن التواصل المستمر مع الحجر الزراعى المصرى والهيئة العامه للخدمات البيطرية للعمل على إزالة أى عوائق فنيه قد تؤثر على انسياب السلع الزراعية والحيوانية بين الجانبين.

وأثنى سفير البرازيل على التعاون الكبير القائم بين قطاعات الوزارة الفنية والعلاقات الخارجية الزراعية مع الجانب البرازيلى لإنجاز العديد من الملفات الهامة مما كان له أثره الإيجابي على تسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتبادل الملفات الفنية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وتناول لقاء الوزير مع السفير البرازيلى أيضا أهمية التعاون فى الأبحاث العلمية التطبيقية الخاصة بمحاصيل قصب السكر والقطن والقمح وأهمية استمرار التواصل بين مراكز البحوث الزراعية بين البلدين فى هذا المجال من خلال اتفاقية امبرابا الموقعة بين البلدين .