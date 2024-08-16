وزارة الزراعة تصدر توصيات هامة لمزارعى البصل خلال شهر أغسطس

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية لـ محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أغسطس .

وتمثلت التوصيات في الآتي:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خالية تمامًا من الحشائش ومن أمراض التربة، مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى بإستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى أو جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن 8 – 10 % فى أرض المشتل.

3- تحرث الأرض و يضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان أى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان أو 4 شيكارة سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م أو التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين أو مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين .

4- اتجاه التخطيط من بحرى إلى قبلى .

5- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى أحواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب .

6- إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات و حتى يتم اكتمال الإنبات.

7- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم وحدة آزوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة.

إنتاج البصل من البصيلات:

1- اختيار الأرض الملائمة لإنتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربة "العفن الأبيض – الجذر القرنفلى ".

2- تحرث الأرض و يضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة أو قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادى/ فدان أي 3 -4 شكاير سوبر فوسفات أحادي / فدان وتسوى جيدًا .

3- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين و الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم، أو يتم الزراعة في سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم.

4- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلي إلى بحيرى وتتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية.

5- التأكد من أن البصيلات عبارة عن الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض.

6- التأكد من أن البصيلات ذات قطر من 8 مم الى 16 ملم .

7- يحتاج الفدان إلى حوالى 250 كجم من البصيلات.

8- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء أو فى الأرض وهي جافة.

9- يراعى إجراء رية المحاياة بعد أسبوع أو حسب حالة الأرض حتى تسرع من عملية إنبات البصيلات.

10- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم آزوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يوم من الزراعة.

الأبصال المخزنة:

1- يجب فرز الابصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدًا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.