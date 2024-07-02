اليوم السابع
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توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:00 ص
توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها محصول البصل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ،نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يوليو .

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- يتم خلال هذا الشهر اختيار ارض المشتل للموسم الجديد، وتجهيزها والبدء في زراعة المشاتل.

‎البصل الفتيل بالوجه البحري:

‎1- يتم الانتهاء من حصاد الحقول بالوجه البحري والمتأخرة

‎ إنتاج البصل من البصيلات:

‎1- يتم تجهيز الأرض للموسم الجديد.

‎ الأبصال المخزنة:

‎1- يجب فرز الابصال فى المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية جيدة.







الزراعة

وزارة الزراعة

البصل

البصل فى الوجه البحرى

البصل فى الوجه القبلى



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