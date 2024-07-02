توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ،نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يوليو .

وتمثلت التوصيات في الآتي:

البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- يتم خلال هذا الشهر اختيار ارض المشتل للموسم الجديد، وتجهيزها والبدء في زراعة المشاتل.

‎البصل الفتيل بالوجه البحري:

‎1- يتم الانتهاء من حصاد الحقول بالوجه البحري والمتأخرة

‎ إنتاج البصل من البصيلات:

‎1- يتم تجهيز الأرض للموسم الجديد.

‎ الأبصال المخزنة:

‎1- يجب فرز الابصال فى المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية جيدة.