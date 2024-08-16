محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد "الخلوة" بأخميم.. ويستمع لمطالب المواطنين

سوهاج عمرو خلف

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، صلاة الجمعة بمسجد "الخلوة" بمدينة أخميم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة أخميم.

وألقى الدكتور صلاح بريقي مدير الدعوة بأوقاف سوهاج خطبة الجمعة بعنوان " كيف تكون محبوبا من الله"، وعقب الصلاة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها نائبه، ورئيس مركز ومدينة أخميم، بمتابعة تلك الشكاوي والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.

