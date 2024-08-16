اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 04:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد "الخلوة" بأخميم.. ويستمع لمطالب المواطنين

الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:54 م
محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد "الخلوة" بأخميم.. ويستمع لمطالب المواطنين محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة
سوهاج عمرو خلف

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أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، صلاة الجمعة بمسجد "الخلوة" بمدينة أخميم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة أخميم.

وألقى الدكتور صلاح بريقي مدير الدعوة بأوقاف سوهاج خطبة الجمعة بعنوان " كيف تكون محبوبا من الله"، وعقب الصلاة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها نائبه، ورئيس مركز ومدينة أخميم، بمتابعة تلك الشكاوي والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.
 







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