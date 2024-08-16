محافظ سوهاج: نعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كل احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل المعوقات أمامهم، فى سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالٍ من الجودة، للمنافسة فى الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأن سوهاج بها بعض المناطق الصناعية ومن أعمها حى الكوثر وهى من أقدم المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة، وبها العديد من المصانع التى تعمل ونتج وتصدر، وكذلك المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والمنطقة الصناعية بغرب طهطا، والمنطقة الصناعية بالأحايوه.

وأوضح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أننا نقوم بجولات تفقدية لكل المناطق الصناعية الأربعة على مستوى المحافظة ومن خلال الجولات تم رصد مستثمرين جادين ويقدموا أقصى استفادة لقطاع الصناعة، لكن يحتاجون إلى بعض الدعم الإدارى واللوجستى، وتمت مناقشة كل المشكلات معهم ووضع حلول فورية لها، والمشكلات الكبرى تم تجميعها وعمل ملف بها وعرضها على المسئولين كل فى تخصصه.

وأشار محافظ سوهاج في تصريح خاص لـ اليوم السابع أننا لن نتوقف عن الزيارات للمناطق الصناعة والاجتماع مع المستثمرين ومن خلال معرض صنع فى سوهاج الذى تم افتتاحه بديوان عام المحافظة سيكون باكورة العمل التسويقى والتعريفى للصناعات الموجودة فى سوهاج وهذا من نتائج الجولات.

وطالب محافظ سوهاج المستمثرين بدراسة الفرص الاستثمارية لمحافظة سوهاج، مؤكدا مكتبى مفتوح للمستثمرين الجادين ولن يقف أى عائق أمام مستثمر يرغب في العمل في الصناعة والاستثمار على أرض المحافظة، والدعوة مفتوح للمستثمرين في أي وقت دون التقيد بموعد مادام هناك توجد جديه ورغبة للاستثمار وتحقيق استفادة للدولة.

وأضاف أنه خلال الزيارات السابقة للمنطقة الصناعية بحى الكوثر والمنطقة الصناعية بغرب جرجا كانت هناك بعض المشكلات واتخذنا إجراءات جادة وتم حل المشكلات وشعر المستثمر بتحسن في العناصر المكونه للصناعة.

وناشد محافظ سوهاج المستثمرين بعد مشاهدة التجربة فى الكوثر من خلال التجارب الفردية بالتوجه للطاقة الشمسية لأنهت طاقة نظيفة طاقة طاقة موفره طاقة مستدامة وطالبتهم من عمل منظومة متكاملة للطاقة من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج والتوسع في الأعمال.