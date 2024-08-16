حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 23 مليونا و903 آلاف خدمة مجانية خلال 15 يوما

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليونا و903 آلاف و773 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 15 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و709 آلاف و103 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 645 ألفا و778 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 387 ألفا و389 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 102 آلاف و419 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 69 ألفا و646 خدمة، بالإضافة لتقديم 85 ألفا و935 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و121 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 64 ألفا و664 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 181 ألفا و623 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و173 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 20 ألفا و206 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2328 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 29 ألفا و858 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و981 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».