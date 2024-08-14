«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 20 مليونا و373 ألف خدمة مجانية خلال 13 يوما

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 20 مليونا و373 ألفا و631 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 13 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و949 ألفا و805 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 829 ألفا و278 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 402 آلاف و985 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 117 ألفا و533 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 58 ألفا و945 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و945 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و801 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 39 ألفا و551 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفا و927 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و988 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و460 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2959 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفا و506 خدمات.



وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفا و561 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».