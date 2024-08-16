حبس "لص" سرقة الدراجات النارية فى الأزبكية وبيعها لسيدة 4 أيام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الأزبكية ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية، بأسلوب قطع الأسلاك، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الدراجات النارية وبيعها لسيدة على علم انها من متحصلات سرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، واعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.