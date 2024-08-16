على طريقة ريا وسكينة.. ضبط سيدة تسرق المجوهرات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وإعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (فرد أمن إدارى) لقيامه بسرقة محتويات أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة بعض محتويات إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

و ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) "أمكن ضبطه".



ونجحت الجهود في ضبط (سيدة – "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على السيدات والإستيلاء منهن على مصوغاتهن الذهبية، وأقرت بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية" (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الأسلاك الكهربائية وخامات التشطيب من العقارات "تحت الإنشاء"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة ،وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.