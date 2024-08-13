مكتب التنسيق يهيب بالطلاب المستوفين للحد الأدنى للمرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب الثانوية العامة الذين استوفى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بعد إضافة درجتى امتحان الفيزياء عدم التخلف عن تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى خلال الأيام المعلنة لأعمال المرحلة الأولى للتنسيق والتي ستنتهى يوم الجمعة المقبلة.

وقال السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن موقع التنسيق يواصل استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال معامل تنسيق الجامعات وأيضا من خلال الحاسب الآلى الشخصى للطلاب المتاح للتسجيل على مدار الـ 24 ساعة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن اليوم الثلاثاء، أن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يواصلون تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وفق الحد الأدنى المعلن سلفًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب المستوفين للحد الأدني للمرحلة الأولى بعد زيادة درجاتهم - وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم - تسجيل رغباتهم حاليًا.

هذا، وقد بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، حتى الآن 50 ألف طالب وطالبة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.