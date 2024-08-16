الأرصاد اليابانية تحذر من آثار إعصار "أمبيل" على شمال وشرق البلاد

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حث مسئولو الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين في المناطق الواقعة شمالي وشرقي البلاد، بما في ذلك العاصمة (طوكيو) على توخي الحذر من آثار إعصار "أمبيل" الجمعة والسبت.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن "شويتشي تاشيهارا" المسئول بهيئة الأرصاد الجوية اليابانية قال - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الأراضي - إنه من المتوقع أن يقترب الإعصار من شرق اليابان ومنطقة "توهوكو" مصحوبا برياح قوية.

وأضاف تاشيهارا أنه من المتوقع هبوب رياح قوية وأمواج مرتفعة على جزر "إيزو" ومنطقتي "كانتو" و"توهوكو".. مشيرا إلى أن مستوى الأمطار سيصل في بعض الأماكن في منطقة "كانتو" إلى 200 ملم على مدار 24 ساعة.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديدية الرئيسية في اليابان إلغاء كافة الخدمات على خط قطار توكايدو شينكانسن السريع بين العاصمة "طوكيو" ومدينة "ناجويا" طوال يوم غد.. في حين أفادت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية بأنه سيتم تعليق خدمة القطارات فضلا عن حدوث تأخيرات بدءا من ظهر الغد حتى المساء على خطوط "توهوكو" و"جويتسو" و"هوكوريكو" و"أكيتا" بالإضافة إلى "ياماجاتا شينكانسن".

أما بالنسبة للسفر عن الجو، أعلنت خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية أنهما ستقومان بإلغاء نحو 500 رحلة جوية غدا الجمعة في مطاري "هانيدا" و"ناريتا".