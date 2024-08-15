الأرصاد اليابانية تحذر من ضربات الشمس فى 32 محافظة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الخميس، من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة على بعض المناطق غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية أصدرتا تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 32 محافظة من إجمالي 47.. كما نصحت المواطنين بالامتناع عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق واستخدام المكيفات وشرب كميات كافية من الماء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم في مدينة "هيتا" 39 درجة مئوية، و38 في مدن "ساجا" و"كورومي" و"ناجويا".