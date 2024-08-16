إعلان حالة الطوارئ فى جنوب ليبيا بسبب السيول والأمطار

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أعلنت ليبيا حالة الطوارئ في مناطق بجنوب ليبيا بسبب موجة من الطقس السيئ مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة.



وقال مركز سبها الطبي في جنوب ليبيا، إن جالة الطوارئ ستبدأ الخميس وتستمر حتى انتهاء موجة الطقس السئ.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب الرعدية تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجنوب الغربي خاصة المناطق الحدودية القريبة من تشاد والنيجر والجزائر بما فيها جبال تيبستي والقطرون وجنوبها وغات وجبال الهروج ومرزق وأوباري.



ورجح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد بعض هذه المناطق سقوط أمطار مما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية، مطالبًا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة وتوخي الحذر.



وفي سبتمبر الماضي شهدت ليبيا إعصار دانيال الذي تسبب في مقتل ما لايقل عن 4000 ضحية.