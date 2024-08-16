إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بناحية قرية بردين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 6 أشخاص مصابين بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بناحية قرية بردين بمركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.