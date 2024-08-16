اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:01 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية مشاجرة
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بناحية قرية بردين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 6 أشخاص مصابين بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بناحية قرية بردين بمركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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مركز الزقازيق




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