اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على حريق اندلع بمنزل بالشرقية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:16 ص
السيطرة على حريق اندلع بمنزل بالشرقية السيطرة على حريق
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بمساعدة الأهالى من  السيطرة على حريق اندلع بمنزل بتل اليهودية التابع لقرية غيتة التابعة لمركز بلبيس، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق  فى منزل مكون من 4 طوابق بتل اليهودية، التابعة لمركز بلبيس.

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمعرفة سبب الحريق.

 







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