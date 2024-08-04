‎وزارة الزراعة: تنفيذ 320 مناقشة وندوة وزيارة حقلية فى 8 محافظات خلال يوليو

‎كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم خلال شهر يوليو تنفيذ(320) ندوة إرشادية وحلقة نقاشية وزيارة حقلية فى نطاق (40) مركز إرشادى ب (8) محافظات هى : "كفرالشيخ، والغربية والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف انطلاقا من رؤية القيادة السياسية لتطوير الريف المصرى، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف وتعميم الأنشطة الإرشادية الزراعية فى إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتحسين وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية من خلال الإستفادة من الطاقات والكوادر البحثية المتخصصة فى شتى مجالات الإنتاج الزراعى والتنمية الريفية ونشرهم بـ المراكز الإرشادية بمختلف المحافظات لتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وبناءا على تعليمات السيد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.



‎ أوضح الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أن الأنشطة شملت معظم المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والعنب والمانجو، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من محاصيل الخضر الصيفية، إضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتضمنت هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا.

‎كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من الارتفاعات الحادة فى درجات الحرارة والحد من الآثار السلبية عليها فى ظل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد. كما تم تكثيف الأنشطة الإرشادية لمكافحة دودة الحشد الخريفية فى جميع هذه المحافظات.



‎وفى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى فقد تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، أيضا تضمنت الأنشطة الإرشادية فى هذه المراكز عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة على البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، أيضا تم تخصيص عدد من الندوات فى كل مركز إرشادى لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة فى مجالات التصنيع الغذائى والصحة الانجابية والثقافة السكانية.



‎شارك فى تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة (780) باحث وخبير من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى والمحاصيل الحقلية، والبساتين، ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإقتصاد الزراعى، والإنتاج الحيوانى .



‎تأتى هذه الأنشطة بالتوازى مع الأنشطة الإرشادية للفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية منذ بداية يناير الماضى وتقوم بتنفيذ أنشطتها بكثافة وبشكل مستمر فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى فى 23 محافظة من محافظات الجمهورية بمشاركة المئات من خبراء مركز البحوث الزراعية من كافة التخصصات الزراعية.



‎وفى سياق متصل انتهى مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، من تشكيل فرق بحثية ووضع خطة الأنشطة الإرشادية لشهر أغسطس لعدد (149) مركز إرشادى منها (78) مركز إرشادى تم إنشاءها بقرى حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يأتى هذا تزامنا مع خطة مركز البحوث الزراعية فى التوسع فى إعادة تفعيل المراكز الإرشادية القديمة وإضافتها تباعا إلى المبادرة لتصبح مركزا للإشعاع الحضارى فى الريف المصرى كما كان مخطط لها لتسهم بفاعلية فى النهوض بالقطاع الزراعى بشكل خاص والقطاع الريفى بشكل عام.