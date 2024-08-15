وزيرة التنمية المحلية: حريصون على خروج المنتدى الحضرى بصورة مشرفة

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والسفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي الحضرى العالمى والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى وعدد من مسئولي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمالية.

وشهد اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والترتيبات الخاصة للتحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، نوفمبر 2024 وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، حيث عرض المنسق العام للمنتدي الحضرى العالمى كافة التنسيقات التي تمت بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان مع الوزارات والجهات الشريكة في عملية التنظيم ونتائج الاجتماعات التي تمت مع وفود برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، اننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة في ظل اقتراب موعد استضافة المنتدي الحضري العالمي في شهر نوفمبر القادم ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية كافة الفرق الفنية المعنية في اللجنة المشكلة لتنظيم المنتدي بسرعة إجراء التنسيقات والاتصالات اللازمة والمطلوبة مع كافة الوزارات و الجهات المعنية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على توفير كل سبل نجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية من حيث التنظيم والفاعليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية، لافتة إلي أن المنتدي الحضري يعد فرصة لعرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل علي توطين أهداف التنمية الحضرية .

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.

ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" للخطوات والاجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة "الهابيتات " فيما يخص استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدي الحضري العالمي ، وأشادت الدكتورة رانيا هداية بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارتي التنمية المحلية والإسكان فيما يخص الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الجانبين لاستضافة المنتدي.

كما أعربت المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"، عن ثقة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في قدرات وإمكانيات الدولة المصرية في أن تكون الدورة المقبلة للمنتدى الحضرى العالمى من أفضل الاستضافات التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية وخروجه بصورة تليق بمصر والامم المتحدة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض التحضيرات الجارية لإقامة يوم المدن العالمى الذى سيتم تنظيمه من وزارة التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية في 31 أكتوبر القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك قبل المنتدى الحضرى العالمى.

وتم الاتفاق علي استمرار التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان وبرنامج الامم المتحدة للهابيتات لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدي القادم.