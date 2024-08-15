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وزارة التعليم توضح موقف طلاب الثانوية المؤجلين والراسبين بعد تقليل المواد

الخميس، 15 أغسطس 2024 10:14 ص
وزارة التعليم توضح موقف طلاب الثانوية المؤجلين والراسبين بعد تقليل المواد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف وتفاصيل طلاب الثانوية العامة المؤجلين لامتحانات الثانوية العامة والراسبين للعام الدراسى المقبل، والذين قاموا بتقسيم المواد وأدوا بعضها بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024، وسوف يؤدون مواد أخرى العام الدراسى المقبل، قائلة: النظام القديم للثانوية العامة لا بد من تصفيته لمدة 3 سنوات، وذلك بعد قرار تقليل عدد المواد بالثانوية العامة إلى 5 مواد لكل شعبة بدلا من 7.

وأوضحت المصادر أن سبب استمرار النظام القديم للثانوية العامة 3 سنوات، هو أن حق الطالب قانوناً دخول امتحانات الثانوية العامة 4 سنوات، وحيث إنه أدى بعضهم امتحانات الثانوية العامة هذا العام ومن ثم يتبقى له 3 فرص أخرى فى 3 سنوات دراسية.

وأوضحت المصادر أن طلاب الثانوية العامة فى الصف الثالث الثانوى العام سوف يتم تقييمهم ودراستهم وفق المواد القديمة وهى 7 مواد وسوف يؤدون الامتحان وفق النظام القديم للثانوية العامة وهو مجموع 410، مضيفة أن الطلاب الذين يدخلون الصف الثالث الثانوى العام بالعام الدراسى الجديد 2024-2025 هم من يطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد وهو 5 مواد دراسية بمجموع كلى 320 درجة.

وشددت المصادر على أن الطالب الراسب فى الثانوية العامة أو مؤجل الامتحان سوف يدرس المواد التى خرجت من المجموع فى النظام الجديد وهى الجيولوجيا واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق وعلم النفس كمواد أساسية مضافة إلى مجموع الثانوية العامة طالما أن الطالب رسب فى هذه المواد أو كانت مؤجلة لم يؤدى فيها الطالب امتحانات الثانوية العامة 2024.


 







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