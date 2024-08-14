كل ما تريد معرفته عن المواد الدراسية بعد تقليلها بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة من الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالى إجابات مهمة حول قرارات الثانوية العامة.

س ـ ما أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة وما هي الصفوف الدراسية المستهدفة.

ج ـ تقليل عدد المواد بالمرحلة الثانوية وتستهدف الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى العام.

س ـ ماذا يدرس طلاب أولى ثانوى العام الدراسى 2024، 2025؟

ـ سوف يدرس الطلاب 6 مواد بدلا من 10 مواد دراسية.

ـ ما هي هذه المواد؟

ـ مادة اللغة العربية المجموع الكلى لها 80 درجة.

ـ اللغة الأجنبية الأولى بمجموع 60 درجة.

ـ مادة التاريخ 60 درجة.

ـ مادة الرياضيات 60 درجة.

ـ مادة العلوم المتكاملة 60 درجة.

ـ الفلسفة والمنطق 60 درجة.

ـ التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تضاف إلى المجموع ومواد نجاح ورسوب.

س ـ ما هو مجموع الصف الأول الثانوى

ج ـ المجموع الكلى 380 درجة.

س ـ ماذا حدث في منهج الصف الأول الثانوى العام؟

ج ـ إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

س ـ ما هو منهج العلوم المتكاملة؟

ج ـ لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء.

س ـ ما هو مصير مادة الجغرافيا بالصف الأول الثانوى؟

ج ـ سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

"بالنسبة للصف الثانى الثانوى العام"

س ـ ما هي المواد التي يدرسها طلاب الصف الثانى الثانوى العام 2024، 2025؟

ج ـ يدرس الطلاب 6 مواد دراسية بدلًا من 8 وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء) ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

ـ المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

س ـ ما هي المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى خلال العامين الدراسيين 2025،2026 و2026،2027؟

ج ـ بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ": اللغة العربية من 80 درجة واللغة الأجنبية الأولى من 60 درجة والتاريخ من 60 درجة والرياضيات من 60 درجة والكيمياء من 60 درجة والفيزياء من 60 درجة بمجموع كلى 380 درجة.

ج ـ طلاب الشعبة الأدبية" اللغة العربية من 80 درجة واللغة الأجنبية الأولى من 60 درجة والجغرافيا من 60 درجة والرياضيات من 60 درجة والتاريخ من 60 درجة وعلم النفس من 60 درجة بمجموع 380 درجة.

"بالنسبة للصف الثالث الثانوى العام"

س ـ ما هو التغيير الذى حدث ؟

ج ـ تم تقليل المواد الدراسية لـ" 5 مواد بدلا من 7 مواد.

ـ كم عدد المواد في كل شعبة من الثانوية العامة؟

ج ـ 5 مواد لكل شعبة دراسية.

ـ يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

س ـ ما هي مواد شعبة علمى رياضيات؟

ج ـ يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء).

ما هي المواد التي يدرسها طلاب الشعبة الأدبية؟

ج ـ اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء.

س ـ ما هو مصير مادتى علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية؟

ج ـ ستصبح المادتين ضمن مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع.

س ـ ما مصير مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم واللغة الأجنبية الثانية؟

ج ـ أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات.

س ـ ما مصير مادة الرياضيات التطبيقية والبحتة في شعبة علمى رياضيات؟

ج ت يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.



إعادة هيكلة الثانوية العامة



الصف الأول الثانوى



الصف الثالث الثانوى 2025



الصف الثانى الثانوى



مميزات هيكلة الثانوية العامة



مواد الصف الأول الثانوى الجديدة



مواد الصف الثالث الثانوى الجديدة