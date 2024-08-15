نظير عياد مفتى الديار المصرية: نعمل جميعا برؤية موحدة لصالح مصر الأزهر

كتب لؤى على

قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية – عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: إننا نعيش في هذه الآونة جملة من التحديات الداخية والخارجية، التي تقتضي منا جميعا التكاتف والتعاون، وبذل الجهد من أجل العمل ضمن رؤية موحدة، تأخذ البلاد إلى التقدم والنهوض، وتأخذ بالعباد إلى ما يحقق العودة إلى صحيح الدين.

جاء ذلك خلال كلمة ضمن فعاليات ملتقى رؤساء فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "الوسطية منهج حياة"، والذي عقد اليوم بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالقاهرة.

وأكد الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية أن دار الإفتاء المصرية بوصفها إحدى قطاعات المؤسسة الدينية في جمهورية مصر العربية: تصطف خلف الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، لنعمل سويا على تحقيق ما يحقق الخير للبلاد والعباد، ونعمل على نشر دين الله تعالى بطريقة مثلى، وإصدار فتوى معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط، تعبر عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا يدع مجالا لأى شبهة أو فرصة للإفراط أو التفريط.