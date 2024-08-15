نائب محافظ قنا يبحث سبل تطوير مشروعات الأمن الغذائى.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا مع مديرى المشروعات الإنتاجية بالمحافظة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات والوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وعبد الراضى أبو النجا، مدير الحسابات بالمحافظة.

ناقش نائب محافظ قنا، حجم التحديات والمعوقات التى تواجه مشروعات الأمن الغذائى وسبل التغلب عليها، وكذا عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

ووجه نائب محافظ قنا، مديرى المشروعات الإنتاجية بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من موارده، مع ضرورة وضع تصورات جديدة قابلة للتنفيذ، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات وتنمية مواردها الذاتية وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة حفاظًا على المال العام.