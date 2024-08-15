محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفد أمانة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة قنا، برئاسة النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الوطنى بقنا، لبحث سبل التعاون بين القطاع الحكومى وقطاع العمل الأهلى بما يحقق ويخدم أهداف التنمية المستدامة التى تسعى القيادة السياسية على أرض مصر.

استهل أعضاء التحالف الوطنى بقنا، فعاليات اللقاء، بتقديم التهنئة لمحافظ قنا، على ثقة القيادة السياسية بتكليفه مسئولية المحافظة، وتقديم الشكر للقيادة السياسية على اختيار محافظ من خلفية تنموية تسعى لوضع وإيجاد حلول غير تقليدية لتطوير منظومة العمل بمؤسسات الدولة بقنا.

واستعرض أعضاء التحالف، مجموعة مقترحات قد تساهم فى تطوير منظومة العمل بعدد من القطاعات الهامة، مع طرح بعض الرؤى والأفكار حول أداء قطاع العمل الأهلى بنطاق المحافظة، وكيفية الاستفادة من جهود العمل التطوعى فى خدمة الدولة، مع طرح مقترحات لتطوير القطاعات التى تحتاج لتعاون وتكاتف.

وقال محافظ قنا إن قطاع العمل الأهلى يعد ركيزة أساسية بجانب الحكومة والقطاع الخاص، للارتقاء بالمنظومة التنموية، بما يضمه من كيانات كبيرة تمتلك من الخبرات والموارد، وقدرة على الوصول إلى كل شرائح المجتمع، ما يجعله داعماً بكل قوة لكافة الجهود التى تبذلها الدولة من أجل المواطنين.

وأضاف عبد الحليم بأن إنشاء التحالف بقرار من رئيس الجمهورية، يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية الكيانات الأهلية والتنموية ودورها الفعال لتحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نشاطاً أوسع وتعاون حقيقى بين كافة قطاعات الدولة لتطوير منظومة العمل التى تساهم فى خلق حالة من الاستقرار المجتمعى.

وأشاد محافظ قنا بالجهود التنموية لأعضاء التحالف الوطنى والمؤسسات الأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص، وجرى الاتفاق على دعم المبادرات مجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية، وتنظيم العمل لدعم مجموعة من المشروعات الإرشادية بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف خلق نماذج مبتكرة لإدارة الخدمات الحكومية، بما يساهم فى تحسين بيئة العمل.