تنسيق الجامعات 2024.. بدء الدراسة بكلية الدراسات القانونية بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية ، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025 .
وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية
- طب الأسنان 77%
- العلاج الطبيعي 75 %
- الهندسة 68%
- علوم الحاسب 60٪
- العلوم 53٪
- العلوم الصحية 53٪
- الفنون والفنون التطبيقية 53٪
- العلوم الإنسانية والتجارة 53٪
الشهادات العربية والأجنبية
- طب الأسنان 82٪
- العلاج الطبيعي 78٪
- الهندسة 70٪
- علوم الحاسب 65٪
- العلوم 58٪
- العلوم الصحية 58٪
- الفنون والفنون التطبيقية 58٪
- العلوم الإنسانية والتجارة 58٪
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