اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. بدء الدراسة بكلية الدراسات القانونية بجامعة حلوان الأهلية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:21 م
تنسيق الجامعات 2024.. بدء الدراسة بكلية الدراسات القانونية بجامعة حلوان الأهلية جامعة حلوان الأهلية
محمد صبحى

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أعلنت جامعة حلوان الأهلية ، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية"  بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025 .

 

وسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

- طب الأسنان 77%

- العلاج الطبيعي 75 %

- الهندسة 68%

- علوم الحاسب 60٪

- العلوم 53٪

- العلوم الصحية 53٪

- الفنون والفنون التطبيقية 53٪

- العلوم الإنسانية والتجارة 53٪

 

الشهادات العربية والأجنبية

 

- طب الأسنان 82٪

- العلاج الطبيعي 78٪

- الهندسة 70٪

- علوم الحاسب 65٪

- العلوم 58٪

- العلوم الصحية 58٪

- الفنون والفنون التطبيقية 58٪

- العلوم الإنسانية والتجارة 58٪

 







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