رئيسا جامعة حلوان والهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تنفيذ المشروعات البحثية

محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر جامعة حلوان.

تأتي هذه الزيارة في إطار استكمال معرض الإبتكارات الذي نظمته أسرة "من أجل مصر" بالجامعة، بهدف تقييم مشروعات التخرج ودعم تنفيذ الأفكار الإبتكارية لطلاب جامعة حلوان، وبحث سبل تطبيقها في مجال الصناعة، من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه، أكد الدكتور "السيد قنديل" في كلمته على أهمية مكانة الهيئة العربية للتصنيع كأحد الكيانات الصناعية المهمة على المستوى المحلي والعربي، مشيراً إلى التعاون القائم بين الجامعة والهيئة، موضحا أن هذا التعاون يأتي دعماً لإستراتيجية الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتشجيع ابتكارات الشباب الجامعي.

وفي إطار جهود جامعة حلوان لدعم الإبتكار وريادة الأعمال، أوضح رئيس الجامعة، على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.

كما قام الدكتور "السيد قنديل" بإعطاء نبذة مختصرة عن جامعه حلوان، حيث تعد مؤسسة تعليمية تكنولوجية وتطبيقية، تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات وأفكار الطلاب الإبداعية. وأضاف: "نحرص على تعزيز الإبتكار وتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" عن اعتزازه بزيارة جامعة حلوان، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية، والجامعات والمراكز البحثية ، وفقا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتصنيع ما يتم استيراده حاليا، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وخلال تفقده معرض المشروعات البحثية لطلاب جامعة حلوان، أشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالمنظومة المتكاملة للتعليم والبحث العلمي بجامعة حلوان ،ورؤيتها المتكاملة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية من خلال إختيار مشروعات بحثية تطبيقية، مؤكدا اهتمام الهيئة بدعم تنفيذ هذه المشروعات البحثية للطلاب القابلة للتطبيق لخدمة مختلف القطاعات بتوفير منتجات ومعدات تحمل شعار "صنع في مصر" .

كما أوضح ترحيب الهيئة العربية للتصنيع بتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة ،خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الإصطناعي بما يتوافق مع الإمكانيات التكنولوجية الحديثة للماكينات الرقمية المتطورة .

وفي سياق متصل، أوضح اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف " أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب بتعزيز التعاون مع جامعة حلوان وتدبير كافة احتياجات الجامعة من مختلف المنتجات وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية فضلا عن خدمات ما بعد البيع.

وقد قدم الدكتور" محمد حلمي ، أستاذ مساعد بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، ورائد أسرة طباب "من أجل مصر"، عرضاً لأهم المشاريع الطلابية، التي تم تقييمها من قبل وفد الهيئة العربية للتصنيع والتي شملت ابتكارات في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي، والروبوتات، وأنظمة النقل الذكية القابلة للتنفيذ الصناعي وتتمثل تلك المشاريع فى: تصميم ماكينة تحكم رقمية ”CNC “ ذي ستة محاور ، مجفف فواكه منزلي لتسهيل عملية حفظ الأطعمة، بالإضافة إلى تصميم محطة شحن للسيارات الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية.

بجانب تطوير نظام جراج سيارات دوار عامودي ذكي لحل مشكلة مواقف السيارات في المناطق المزدحمة، ماكينة للطباعة علي البوردات الإلكترونية “PCB “، وفي إطار تحديث المعدات القديمة، تم تحويل مخرطة عادية إلى مخرطة CNC وفي مجال الطاقة المتجددة، تم تطوير ألواح شمسية ذكية لتتبع الشمس ووحدة لتوليد الكهرباء هجين تجمع بين توربينات الرياح الأفقية والألواح الشمسية. كما تم العمل على مشروع لتحويل المركبات ذات الثلاث عجلات من استخدام البنزين إلى الكهرباء. وأخيرًا، تم تطوير مختبر Smart Board Logic لتعزيز التعليم في مجال الإلكترونيات والبرمجة.

وتعكس هذه المشاريع التزام جامعة حلوان بالإبتكار والتطوير التكنولوجي في مختلف المجالات الصناعية والبيئية، ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جامعة حلوان لربط الطلاب بسوق العمل وتشجيع الإبداع والابتكار، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب المبتكرين ودعم مواهبهم كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في مصر.