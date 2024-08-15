مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 27 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة يستقبلها المطار والتى بدأت من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 19 رحلة طيران، بينها 4 رحلات من دولة التشيك، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلتين بولندا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا ورحلتين سويسرا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة 153 رحلة طيران، أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.