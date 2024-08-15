محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز للتأكد من جودة إنتاج رغيف الخبز

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مخابز مدينة كفرالشيخ، للتأكد من جودة إنتاج رغيف الخبز والالتزام بالوزن المقرر لرغيف الخبز، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب مدير الإدارة العامة للمرور بكفرالشيخ، والمحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ مخبز الهلال الأحمر، بوسط مدينة كفرالشيخ، حيث تابع خطوات إنتاج رغيف الخبز بدءً من العجن وحتى الإنتاج، وتقديمه للمواطنين، وحرص على التأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز، وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين، وحصص الدقيق المقررة، وقام بنفسه بوزن عدة أرغفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التموينية المعتمدة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التموينية على المخابز بمدن وقرى المحافظة بشكل يومى، بهدف تحقيق رضاء الأهالى عن جودة ومواصفات رغيف الخبز المدعم، منوهًا إلى تلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أوجه الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع قطاعات المحافظة.

‏وخلال جولته استمع محافظة كفر الشيخ لعدد من المواطنين عن مدى رضاهم عن إنتاج رغيف الخبز موجهًا بتكثيف الرقابة على المخابز بقرى ومدن المحافظة للتأكد من نظافة وجودة إنتاج ووزن رغيف الخبز مشددًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك فى إطار جهود الدولة لحصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.



محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتابع انتاج الخبز